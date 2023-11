Marché de Noël de Dannemarie 1 place de l’Hôtel-de-Ville Dannemarie Catégories d’Évènement: Dannemarie

Haut-Rhin Marché de Noël de Dannemarie 1 place de l’Hôtel-de-Ville Dannemarie, 9 décembre 2023, Dannemarie. Dannemarie,Haut-Rhin Venue du St-Nicolas, marche aux flambeaux, feu de l’amitié, ouverture des fenêtres du calendrier de l’Avent, concerts, chants de Noël,….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 20:00:00. 0 EUR.

1 place de l’Hôtel-de-Ville

Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est



Arrival of St. Nicholas, torchlight procession, bonfire, opening of Advent calendar windows, concerts, carols… Visita de San Nicolás, procesión de antorchas, hoguera, apertura de las ventanas del calendario de Adviento, conciertos, villancicos, etc. Ankunft des St. Nikolaus, Fackelwanderung, Feuer der Freundschaft, Öffnen der Fenster des Adventskalenders, Konzerte, Weihnachtslieder,…

