Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-08 18:00:00

fin : 2023-12-22 21:00:00 Cette année, le mapping sur la façade de l’Hôtel de Ville sera sur le thème de la découverte de New-York par Verrazano il y a 500 ans, et qu’il avait nommée « La Nouvelle -Angoulême », nom qu’elle portera pendant 100 ans..

1 place de l’Hôtel de Ville Parvis de l’Hôtel de Ville

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme du Pays d'Angoulême

