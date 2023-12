Cet évènement est passé Visite guidée – Cœur de ville 1 place de l’Hôtel de Ville Angoulême Catégories d’Évènement: Angoulême

Charente Visite guidée – Cœur de ville 1 place de l’Hôtel de Ville Angoulême, 17 novembre 2023, Angoulême. Angoulême Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-17 14:30:00

fin : 2023-11-17 16:00:00 Visite du centre historique avec un guide-conférencier qui révèle l’histoire des grands personnages au cours d’une déambulation à travers les ruelles et les places de la vieille ville, du château à la cathédrale..

Visite du centre historique avec un guide-conférencier qui révèle l’histoire des grands personnages au cours d’une déambulation à travers les ruelles et les places de la vieille ville, du château à la cathédrale. EUR.

1 place de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême Détails Catégories d’Évènement: Angoulême, Charente Autres Code postal 16000 Lieu 1 place de l'Hôtel de Ville Adresse 1 place de l'Hôtel de Ville Hôtel de Ville Ville Angoulême Departement Charente Lieu Ville 1 place de l'Hôtel de Ville Angoulême Latitude 45.64898 Longitude 0.156368 latitude longitude 45.64898;0.156368

1 place de l'Hôtel de Ville Angoulême Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angouleme/