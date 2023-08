Notre Forêt 1 Place de l’Évêché Limoges, 4 juin 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 20h.

Durée 30min.

En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Limoges

Justine Berthillot fabrique un récit hybride à partir de témoignages recueillis par l’artiste sonore Félix Blume en Amazonie brésilienne, qui se vit au creux du casque. Cette performance-installation convoque la figure de La Curupira (créature mythologique du folklore brésilien). Notre Forêt est l’affirmation que la nature est bien vivante et que nous sommes des vivants parmi ce grand corps-mère. Nous asseoir au pied de l’arbre, écouter et faire forêt.

Réservations obligatoire auprès de l’Opéra, par mail, téléphone ou sur le site internet (en lien)..

1 Place de l’Évêché Pavillon de l’Orangerie

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 8pm.

Duration 30min.

In partnership with the Musée des Beaux-Arts de Limoges

Justine Berthillot creates a hybrid narrative based on testimonies collected by sound artist Félix Blume in the Brazilian Amazon, to be experienced through headphones. This performance-installation evokes the figure of La Curupira (a mythological creature from Brazilian folklore). Notre Forêt is an affirmation that nature is alive and well, and that we are living beings in the midst of this great mother-body. Sit at the foot of the tree, listen and make forest.

Reservations required at the Opéra, by e-mail, telephone or on the website (link).

A las 8 de la tarde.

Dura 30 minutos.

En colaboración con el Museo de Bellas Artes de Limoges

Justine Berthillot ha creado una narración híbrida basada en los testimonios recogidos por el artista sonoro Félix Blume en la Amazonia brasileña, para ser experimentada a través de auriculares. Esta performance-instalación evoca la figura de La Curupira (criatura mitológica del folclore brasileño). Nuestro Bosque es una afirmación de que la naturaleza está viva y que somos seres vivos en medio de este gran cuerpo madre. Nos sentamos al pie del árbol, escuchamos y hacemos bosque.

Reserva previa en la Opéra, por correo electrónico, teléfono o en la página web (enlace).

20:00 Uhr.

Dauer 30min.

In Partnerschaft mit dem Musée des Beaux-Arts de Limoges

Justine Berthillot stellt aus Zeugenaussagen, die der Klangkünstler Félix Blume im brasilianischen Amazonasgebiet gesammelt hat, eine hybride Erzählung her, die man in der Höhle des Kopfhörers erlebt. Diese Performance-Installation beschwört die Figur der Curupira (mythologisches Wesen aus der brasilianischen Folklore). Unser Wald ist die Bestätigung, dass die Natur lebt und dass wir Lebende in diesem großen Mutterkörper sind. Wir setzen uns an den Fuß des Baumes, hören zu und machen den Wald.

Reservierungen sind erforderlich bei der Oper, per E-Mail, Telefon oder auf der Website (Link).

