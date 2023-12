Muséum murder party 1 Place de l’Évêché Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Début : 2024-01-07 10:00:00

fin : 2024-01-07 11:00:00 De 10h à 11h. Activité – de 26 ans

Un crime a été commis au palais dans la chambre de l’Évêque !

Venez mener l’enquête seul ou à plusieurs et résoudre ce mystère en une petite heure environ. Attention, vous serez livrés à vous -mêmes et seule votre sagacité fera la différence pour démasquer le coupable… Durée : 1h environ

Réservation obligatoire 15 jours avant la date souhaitée.

Précision auprès du musée des Beaux Arts..

1 Place de l’Évêché Musée des Beaux-Arts

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

