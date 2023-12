Amulettes égyptiennes-Vacances de Noël 1 Place de l’Évêché Limoges, 29 décembre 2023 10:00, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

ATELIER JEUNE PUBLIC (8-10 ans) :

Un atelier pour découvrir l’exposition « Une vie en Égypte. Périchon-Bey et sa collection » et réaliser une ou deux amulettes égyptiennes aux vertus magiques pour les offrir à ceux qu’on aime.

Plus d’informations auprès du musée des Beaux-Arts..

2023-12-29 fin : 2023-12-29 11:00:00. EUR.

1 Place de l’Évêché Musée des Beaux-Arts

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



YOUNG PEOPLE’S WORKSHOP (8-10 years) :

A workshop to discover the exhibition « A life in Egypt. Périchon-Bey and his collection » and create one or two Egyptian amulets with magical properties to give to loved ones.

Further information from the Musée des Beaux-Arts.

TALLER PARA JÓVENES (8-10 años) :

Un taller para descubrir la exposición « Una vida en Egipto. Périchon-Bey y su colección » y fabricar uno o dos amuletos egipcios con propiedades mágicas para regalar a los seres queridos.

Más información en el Museo de Bellas Artes.

ATELIER JEUNE PUBLIC (8-10 Jahre) :

Ein Workshop zum Kennenlernen der Ausstellung « Ein Leben in Ägypten. Périchon-Bey und seine Sammlung » und ein oder zwei ägyptische Amulette mit magischen Kräften anfertigen, um sie an geliebte Menschen zu verschenken.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Museum der Schönen Künste.

