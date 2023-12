Le Bal des Débutantes 2023 1 Place de l’Évêché Limoges, 16 décembre 2023 13:30, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

NOUVEAUTÉ EXPOSITION PASSAGÈRE :

Après un début remarqué en 2022, les débutantes du BAL reviennent en 2023 !

Si les années se suivent, elles ne se ressemblent pas.

Alors que les acquisitions du millésime précédent avaient une coloration XVIIe-XVIIIe siècle, celles du musée pour 2023 se démarquent en offrant leur ticket d’entrée à d’importants ensembles d’émaux du milieu et de la seconde moitié du XXe siècle.

La diversité des styles et des techniques est à l’image du dynamisme que connaît alors l’art de l’émail et chaque œuvre révèle la personnalité singulière de son créateur.

Entrent pour la première fois certains noms qui manquaient encore à la riche collection du BAL tel celui d’Henri Chéron.

Exposition à découvrir durant les horaires d’ouvertures du Musée des Beaux-Arts..

2023-12-16 fin : 2024-04-01 17:30:00. .

NEW TEMPORARY EXHIBITION :

After a successful debut in 2022, the BAL debutantes return in 2023!

If the years follow one another, they are not alike.

While last year?s acquisitions had a 17th-18th-century flavour, the museum?s 2023 acquisitions stand out by offering admission to important enamel ensembles from the mid- and second-half of the 20th century.

The diversity of styles and techniques reflects the dynamism of enamel art at the time, and each work reveals the singular personality of its creator.

For the first time, some of the names missing from the BAL’s rich collection are included, such as Henri Chéron.

Exhibition to be discovered during Musée des Beaux-Arts opening hours.

NUEVA EXPOSICIÓN TEMPORAL :

Tras un exitoso debut en 2022, ¡las debutantes BAL vuelven en 2023!

Aunque los años se suceden, no se parecen.

Mientras que las adquisiciones del año anterior tenían un sabor a los siglos XVII-XVIII, las adquisiciones del museo en 2023 se distinguen por dar entrada a importantes grupos de esmaltes de mediados y segunda mitad del siglo XX.

La diversidad de estilos y técnicas refleja el dinamismo del arte del esmalte en aquella época, y cada obra revela la singular personalidad de su creador.

Por primera vez, se incluyen algunos nombres ausentes de la rica colección del BAL, como Henri Chéron.

La exposición puede visitarse durante el horario de apertura del Museo de Bellas Artes.

NEUHEIT VORÜBERGEHENDE AUSSTELLUNG :

Nach einem bemerkenswerten Debüt im Jahr 2022 kehren die Debütantinnen des BAL 2023 zurück!

Auch wenn die Jahre aufeinander folgen, gleichen sie sich nicht.

Während die Ankäufe des vorherigen Jahrgangs eine Färbung des 17. bis 18. Jahrhunderts aufwiesen, heben sich die Ankäufe des Museums für 2023 ab, indem sie ihre Eintrittskarte für bedeutende Emaille-Ensembles aus der Mitte und der zweiten Hälfte des 20.

Die Vielfalt der Stile und Techniken spiegelt die Dynamik der damaligen Emailkunst wider und jedes Werk offenbart die einzigartige Persönlichkeit seines Schöpfers.

Einige Namen, die in der reichen Sammlung des BAL noch fehlten, wie z. B. Henri Chéron, sind hier zum ersten Mal zu sehen.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Musée des Beaux-Arts zu sehen.

