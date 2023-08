Visite Thématique – Art Végétal – Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges, 21 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 14h et à 15h.

Durée 1h.

Visite thématique.

Une nouvelle visite thématique s’invite au BAL en cette année 2023, pour découvrir le pouvoir des fleurs et autres plantes à travers les collections permanentes du palais : en bouquets, en gerbes, en rinceaux, en nature morte ou en décors vivifiants, les végétaux et la verdure sont à portée de main d’artistes… et c’est un herbier enthousiaste qui s’offre à vous !

Tarif : Droit d’entrée + 1 € Réservation recommandée.

1 Place de l’Évêché Musée des Beaux-Arts

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 2pm and 3pm.

Duration 1h.

Thematic tour.

In 2023, a new thematic tour invites you to BAL, to discover the power of flowers and other plants in the palace?s permanent collections: in bouquets, sprays, tendrils, still lifes or invigorating decors, plants and greenery are within the reach of artists? hands… and an enthusiastic herbarium awaits you!

Price: Admission + 1 ? Reservation recommended

A las 14.00 y a las 15.00 horas.

Duración 1 hora.

Visita temática.

En 2023, un nuevo recorrido temático tendrá lugar en el BAL, para descubrir el poder de las flores y otras plantas de las colecciones permanentes del palacio: en ramos, rocíos, follajes, bodegones o vigorizantes decoraciones, las plantas y el verdor están al alcance de las manos de los artistas… ¡y un herbario entusiasta le espera!

Precio: Entrada + 1? Se recomienda reservar

Um 14 Uhr und um 15 Uhr.

Dauer: 1 Stunde.

Thematische Führung.

Im Jahr 2023 findet im BAL eine neue Themenführung statt, bei der Sie die Macht von Blumen und anderen Pflanzen in den ständigen Sammlungen des Palastes entdecken können: In Sträußen, Garben, Ranken, Stillleben oder belebenden Dekorationen sind Pflanzen und Grünflächen den Künstlern zum Greifen nah … und ein enthusiastisches Herbarium liegt vor Ihnen!

Eintrittspreis: Eintrittsgebühr + 1 ? Reservierung empfohlen

