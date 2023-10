Muséum murder party 1 Place de l’Évêché Limoges, 21 octobre 2023, Limoges.

Un crime a été commis au palais dans la chambre de l’Évêque !

Venez mener l’enquête seul ou à plusieurs et résoudre ce mystère en une petite heure environ. Attention, vous serez livrés à vous -mêmes et seule votre sagacité fera la différence pour démasquer le coupable…

Durée : 1h environ

Public : De 15 à 25 ans.

Réservation obligatoire 15 jours avant la date souhaitée..

2023-10-21 fin : 2023-11-05 12:00:00. EUR.

1 Place de l’Évêché Musée des Beaux-Arts

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A crime has been committed in the Bishop’s room at the palace!

Come and investigate, alone or with others, and solve the mystery in just an hour or so. Beware, you’ll be on your own, and only your wits will make the difference in unmasking the culprit?

Duration: approx. 1 hour

Public: 15 to 25 years old.

Reservations required 15 days in advance.

¡Se ha cometido un crimen en la habitación del obispo en palacio!

Ven a investigar, solo o acompañado, y resuelve el misterio en aproximadamente una hora. Eso sí, estarás solo, y sólo tu ingenio marcará la diferencia para desenmascarar al culpable..

Duración: 1 hora aproximadamente

Público: de 15 a 25 años.

Reserva obligatoria 15 días antes de la fecha deseada.

Im Palast wurde im Zimmer des Bischofs ein Verbrechen begangen!

Ermitteln Sie allein oder zu mehreren und lösen Sie das Rätsel in etwa einer Stunde. Achtung, Sie sind auf sich allein gestellt und nur Ihr Scharfsinn wird den Unterschied ausmachen, um den Täter zu entlarven!

Dauer: ca. 1 Stunde

Publikum: Von 15 bis 25 Jahren.

Reservierung 15 Tage vor dem gewünschten Termin erforderlich.

