Une vie en Égypte – Périchon-Bey et sa collection 1 Place de l’Évêché Limoges, 12 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Pour l’occasion, l’équipe du musée s’est associée à deux commissaires scientifiques : Thomas Duranteau et Gaëlle Tallet, égyptologue et professeur, invite le visiteur à suivre Jean-André Périchon en Egypte à la fin du XIXe siècle et à comprendre comment il a constitué l’immense collection dont la moitié est entrée au musée après sa mort en 1931.

Pour la première fois, historiens et égyptologues ont étudié l’ensemble des œuvres du musée permettant au visiteur de mieux comprendre cette collection unique.

Le parcours présentera les œuvres phares de la collection mais aussi de nombreuses œuvres inédites provenant d’institutions publiques (musées royaux d’art et d’histoire de Bruxelles, musée du Louvre), de collections privées et des réserves du musée..

2023-10-12 fin : 2024-03-10 12:00:00. .

1 Place de l’Évêché Musée des Beaux-Arts

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For the occasion, the museum team has teamed up with two scientific curators: Thomas Duranteau and Gaëlle Tallet, Egyptologist and professor, to invite visitors to follow Jean-André Périchon to Egypt at the end of the 19th century, and to understand how he built up the immense collection, half of which entered the museum after his death in 1931.

For the first time, historians and Egyptologists have studied all the works in the museum, enabling visitors to gain a better understanding of this unique collection.

The tour will feature the highlights of the collection, as well as many previously unpublished works from public institutions (Royal Museums of Art and History of Brussels, Musée du Louvre), private collections and the museum?s own reserves.

Para la ocasión, el equipo del museo se ha asociado con dos conservadores científicos: Thomas Duranteau y Gaëlle Tallet, egiptóloga y catedrática, para invitar a los visitantes a seguir a Jean-André Périchon a Egipto a finales del siglo XIX y comprender cómo formó la inmensa colección, la mitad de la cual fue transferida al museo tras su muerte en 1931.

Por primera vez, historiadores y egiptólogos han estudiado todas las obras del museo, permitiendo a los visitantes comprender mejor esta colección única.

El recorrido mostrará las obras clave de la colección, así como numerosas obras inéditas procedentes de instituciones públicas (los Museos Reales de Arte e Historia de Bruselas y el Louvre), de colecciones privadas y de las propias reservas del museo.

Zu diesem Anlass hat sich das Museumsteam mit zwei wissenschaftlichen Kuratoren zusammengetan: Thomas Duranteau und Gaëlle Tallet, Ägyptologin und Professorin, lädt den Besucher ein, Jean-André Périchon Ende des 19. Jahrhunderts nach Ägypten zu folgen und zu verstehen, wie er die immense Sammlung zusammenstellte, von der die Hälfte nach seinem Tod im Jahr 1931 ins Museum gelangte.

Zum ersten Mal haben Historiker und Ägyptologen alle Werke des Museums untersucht, um dem Besucher ein besseres Verständnis dieser einzigartigen Sammlung zu ermöglichen.

Der Rundgang zeigt die Hauptwerke der Sammlung, aber auch zahlreiche unveröffentlichte Werke aus öffentlichen Einrichtungen (Königliche Museen für Kunst und Geschichte in Brüssel, Musée du Louvre), privaten Sammlungen und den Lagerräumen des Museums.

