Journées du Patrimoine 2023 – Conférence avec Sophie Warlop 1 Place de l’Évêché Limoges, 17 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

De 16h à 17h30.

Venez assister à une conférence sur les trésors de l’orfèvrerie dunkerquoise du XVIIIe siècle avec Sophie Warlop, directrice des musées de Dunkerque.

Gratuit. Sur inscription par téléphone en lien..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:30:00. EUR.

1 Place de l’Évêché Musée des Beaux-Arts

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 4pm to 5:30pm.

Join Sophie Warlop, Director of the Museums of Dunkirk, for a talk on the treasures of 18th-century Dunkirk silverware.

Free admission. Registration by telephone.

De 16.00 a 17.30 h.

Acompañe a Sophie Warlop, Directora de los Museos de Dunkerque, en una charla sobre los tesoros de los orfebres y plateros del siglo XVIII en Dunkerque.

Entrada gratuita. Inscripción por teléfono.

Von 16:00 bis 17:30 Uhr.

Erleben Sie einen Vortrag über die Schätze der Goldschmiedekunst aus Dünkirchen aus dem 18. Jahrhundert mit Sophie Warlop, Direktorin der Museen von Dünkirchen.

Jahrhundert. Kostenlos. Nach telefonischer Anmeldung über den Link.

Mise à jour le 2023-07-16 par OT Limoges Métropole