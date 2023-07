Journées du Patrimoine 2023 – Visite du Palais du Musée des Beaux Arts 1 Place de l’Évêché Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

De 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h.

Joignez vous pour une visite guidée inédite qui vous plongera au cœur de l’architecture exceptionnelle de l’ancien palais épiscopal. Construit au XVIIIe siècle, ce monument historique a été transformé en musée au début du XXe siècle, offrant ainsi un cadre unique pour découvrir l’histoire et le patrimoine de Limoges.

Lors de cette visite, vous serez accompagné d’un guide expert qui vous dévoilera les secrets de cet édifice majestueux. Vous explorerez les différentes parties du palais, admirant son architecture remarquable et ses détails fascinants. La visite culminera avec une montée sur le toit du monument, où vous profiterez d’une vue imprenable sur la ville de Limoges.

Gratuit, sur inscription (par téléphone en lien).

Places limitées..

1 Place de l’Évêché Musée des Beaux-Arts

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 9:30am to 10:30am and from 11am to 12pm.

Join us for a unique guided tour of the exceptional architecture of the former bishop’s palace. Built in the 18th century, this historic monument was transformed into a museum in the early 20th century, providing a unique setting for discovering the history and heritage of Limoges.

On this tour, you’ll be accompanied by an expert guide who will reveal the secrets of this majestic edifice. You’ll explore the different parts of the palace, admiring its remarkable architecture and fascinating details. The tour culminates with a climb to the roof of the monument, where you’ll enjoy a breathtaking view of the city of Limoges.

Free of charge, registration required (by telephone).

Places limited.

De 9h30 a 10h30 y de 11h00 a 12h00.

Acompáñenos en una original visita guiada que le sumergirá en el corazón de la excepcional arquitectura del antiguo palacio episcopal. Construido en el siglo XVIII, este monumento histórico fue transformado en museo a principios del siglo XX, ofreciendo un marco único para descubrir la historia y el patrimonio de Limoges.

En esta visita, le acompañará un guía experto que le desvelará los secretos de este majestuoso edificio. Explorará las diferentes partes del palacio, admirando su notable arquitectura y sus fascinantes detalles. La visita culmina con una subida a la azotea del monumento, donde disfrutará de una vista impresionante de la ciudad de Limoges.

Gratuito, previa inscripción (por teléfono, ver enlace).

Plazas limitadas.

Von 9:30 bis 10:30 Uhr und von 11:00 bis 12:00 Uhr.

Nehmen Sie an einer einzigartigen Führung teil, die Sie in die außergewöhnliche Architektur des ehemaligen Bischofspalastes eintauchen lässt. Dieses im 18. Jahrhundert erbaute historische Gebäude wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in ein Museum umgewandelt und bietet einen einzigartigen Rahmen, um die Geschichte und das Kulturerbe von Limoges zu entdecken.

Bei diesem Besuch werden Sie von einem sachkundigen Führer begleitet, der Sie in die Geheimnisse dieses majestätischen Gebäudes einweiht. Sie werden die verschiedenen Bereiche des Palastes erkunden und dabei die bemerkenswerte Architektur und die faszinierenden Details bewundern. Der Höhepunkt der Tour ist ein Aufstieg auf das Dach des Monuments, wo Sie einen atemberaubenden Blick auf die Stadt Limoges genießen können.

Kostenlos, nach Anmeldung (telefonisch über den Link).

Begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-07-16 par OT Limoges Métropole