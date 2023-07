Journées du Patrimoine 2023 – Bérénice Sagaz aux BAL 1 Place de l’Évêché Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Bérénice Sagaz est une artiste axée sur l’exploration du super cyclage des gisements de chutes et rebuts de cuir, matières premières d’une recherche par le design. Cuirs sculptées, tissées, plissées ou encore percées.

Utilisant uniquement des chutes et rebuts de cuir issus de tannerie, maroquinerie et ganterie autour de Limoges, elle expérimente différentes techniques afin de réemployer les chutes tout en optimisant les découpes afin de ne générer aucune nouvelle chute.

À l’occasion des Journées du Patrimoine plusieurs visites et ateliers sont proposés.

> « Égypte Haptique » : rencontre avec Bérénice Sagaz au musée

> « Au-delà du cuir » : table ronde sur la création, le geste et l’artisanat d’art

> « Égypte Haptique » : une exposition de Bérénice Sagaz

Information et inscription par téléphone (en lien), ou sur le site internet..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

1 Place de l’Évêché Musée des Beaux-Arts

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Bérénice Sagaz is an artist focused on exploring the super-cycling of leather scraps and rejects, the raw materials for research through design. Sculpted, woven, pleated or pierced leather.

Using only scraps and scraps of leather from tanneries, leather goods and glove factories around Limoges, she experiments with different techniques to reuse scraps while optimizing cuts to generate no new scraps.

During the Journées du Patrimoine, several tours and workshops are offered.

> « Haptic Egypt »: meeting with Bérénice Sagaz at the museum

> Beyond Leather »: a round-table discussion on creation, gesture and arts and crafts

> « Haptic Egypt »: an exhibition by Bérénice Sagaz

Information and registration by telephone (link), or on the website.

Bérénice Sagaz es una artista que explora el superciclaje de retales y desechos de cuero, materia prima para la investigación en diseño. Cuero esculpido, tejido, plisado o agujereado.

Utilizando únicamente recortes y retales de cuero procedentes de curtidurías, marroquinerías y guanterías de Limoges, experimenta diferentes técnicas para reutilizar los recortes optimizando los cortes para no generar nuevos recortes.

Coincidiendo con las Jornadas del Patrimonio, se proponen varias visitas y talleres.

> « Egipto háptico »: un encuentro con Bérénice Sagaz en el museo

> « Más allá del cuero »: una mesa redonda sobre diseño, gesto y artesanía

> « Egipto háptico »: una exposición de Bérénice Sagaz

Información e inscripciones por teléfono (enlace), o en la web.

Bérénice Sagaz ist eine Künstlerin, die sich auf die Erforschung des Supercyclings von Lederresten und -abfällen konzentriert, die als Rohstoffe für eine Forschung durch Design dienen. Geschnitztes, gewebtes, gefaltetes oder auch durchlöchertes Leder.

Sie verwendet ausschließlich Lederreste und -abfälle von Gerbereien, Lederwarenherstellern und Handschuhmachern aus der Umgebung von Limoges.

Anlässlich der Tage des Kulturerbes werden mehrere Besichtigungen und Workshops angeboten.

> « Haptisches Ägypten »: Treffen mit Bérénice Sagaz im Museum

> « Jenseits des Leders »: Rundtischgespräch über Kreation, Geste und Kunsthandwerk

> « Ägypten Haptisch »: eine Ausstellung von Bérénice Sagaz

Informationen und Anmeldung per Telefon (als Link), oder auf der Website.

Mise à jour le 2023-07-16 par OT Limoges Métropole