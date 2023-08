Exposition Egypte Hpatique 1 Place de l’Évêché Limoges, 15 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Exposition en partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Art (ENSA), met en place un projet de résidences tremplins afin de soutenir des artistes diplômés de l’ENSA et de promouvoir la jeune création contemporaine locale.

Bérénice Sagaz utilise uniquement des chutes et rebuts de cuir issus de tannerie, maroquinerie et ganterie autour de Limoges, elle expérimente différentes techniques afin de réemployer les chutes tout en optimisant les découpes afin de ne générer aucune nouvelle chute.

Égypte Haptique retranscrit le travail de l’artiste autour du cuir ; explorant les gestes, elle capte les sons et les images issues des savoir-faire liés à l’artisanat et à l’industrie du cuir. Sa pratique et son immersion au plus près de la peau dans les œuvres qu’elle crée lui permettent ainsi d’appréhender les enjeux qui en découlent et de soulever des questionnements contemporains..

2023-09-15 fin : 2024-03-10 17:30:00. EUR.

1 Place de l’Évêché Musée des Beaux-Arts

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Exposition, in partnership with the École Nationale Supérieure d?Art (ENSA), is setting up a springboard residency project to support ENSA graduates and promote young local contemporary artists.

Bérénice Sagaz uses only scraps and scraps of leather from tanneries, leather goods manufacturers and glove makers around Limoges, experimenting with different techniques to reuse scraps while optimizing cuts to generate no new scraps.

Egypt Haptique retranscribes the artist’s work with leather; exploring gestures, she captures sounds and images from the know-how associated with the leather craft and industry. Her practice and her close immersion with the skin in the works she creates enable her to grasp the issues at stake and raise contemporary questions.

Exhibition, en colaboración con la École Nationale Supérieure d’Art (ENSA), pone en marcha un proyecto de residencia trampolín para apoyar a los artistas diplomados por la ENSA y promover a los jóvenes artistas contemporáneos locales.

Bérénice Sagaz utiliza únicamente recortes y retales de cuero procedentes de curtidurías, marroquinerías y guanterías de Limoges, experimentando con diferentes técnicas para reutilizar los recortes y optimizando al mismo tiempo los cortes para no generar nuevos recortes.

Egypt Haptique es una transcripción del trabajo de la artista con el cuero, que explora los gestos y capta los sonidos y las imágenes de los oficios relacionados con la artesanía y la industria del cuero. Su práctica y su inmersión lo más cerca posible de la piel en las obras que crea le permiten captar las problemáticas implicadas y plantear cuestiones contemporáneas.

Exposition in Partnerschaft mit der École Nationale Supérieure d’Art (ENSA) ein Projekt mit Residenzen als Sprungbrett, um Künstler, die ihren Abschluss an der ENSA gemacht haben, zu unterstützen und die junge lokale zeitgenössische Kunst zu fördern.

Bérénice Sagaz verwendet ausschließlich Lederreste und -abfälle von Gerbereien, Lederwarenherstellern und Handschuhmachern aus der Umgebung von Limoges.

Égypte Haptique überträgt die Arbeit der Künstlerin rund um das Thema Leder; sie erforscht die Gesten, fängt Töne und Bilder ein, die aus dem Know-how des Lederhandwerks und der Lederindustrie stammen. Ihre Praxis und das Eintauchen in die Haut in den Werken, die sie schafft, ermöglichen es ihr, die Herausforderungen zu verstehen, die sich daraus ergeben, und zeitgenössische Fragen aufzuwerfen.

