À Vos Marques ! 1 Place de l’Évêché Limoges, 3 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

De 14h à 16h.

Atelier Croquis.

Grands-parents, parents, enfants vous pouvez venir croquer les œuvres du musée ensemble en toute liberté. Un animateur est à votre disposition pour vous guider afin d’oser l’expérience du croquis. Il vous accueille quand vous le souhaitez et si vous le souhaitez entre 14h et 16h. Le point de rendez-vous se situe dans la galerie de liaison du musée où est mis à votre disposition du petit matériel de dessin. Un seul mot d’ordre : liberté !

Entrée Libre..

1 Place de l’Évêché Musée des Beaux-Arts

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



2pm to 4pm.

Sketch workshop.

Grandparents, parents and children are free to sketch the museum’s works together. An animator is on hand to guide you through the sketching experience. He will welcome you at your convenience between 2 and 4 pm. The meeting point is in the museum’s connecting gallery, where small drawing equipment is at your disposal. Our watchword: freedom!

Free admission.

De 14:00 a 16:00 horas.

Taller de bocetos.

Abuelos, padres e hijos pueden dibujar juntos las obras del museo. Un animador les guiará durante el taller. Le recibirá en cualquier momento entre las 14:00 y las 16:00 horas. El punto de encuentro es en la galería de conexión del museo, donde hay disponible un pequeño equipo de dibujo. Nuestra consigna: ¡libertad!

Entrada gratuita.

Von 14:00 bis 16:00 Uhr.

Workshop Skizzen.

Großeltern, Eltern und Kinder können gemeinsam die Werke des Museums in aller Freiheit skizzieren. Ein Betreuer steht Ihnen zur Verfügung, um Sie anzuleiten, damit Sie die Erfahrung des Skizzierens wagen können. Er empfängt Sie, wann immer Sie wollen und wenn Sie möchten, zwischen 14 und 16 Uhr. Der Treffpunkt befindet sich in der Verbindungsgalerie des Museums, wo Ihnen eine kleine Zeichenausrüstung zur Verfügung steht. Ein einziges Motto: Freiheit!

Freier Eintritt.

