1 Place de l'Évêché Limoges, 3 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Visites Adultes

Les premiers dimanches du mois.

Une visite commentée en une petite heure autour de 4 œuvres phares du musée, une par collection, choisies par le guide rien que pour vous !

Entrée Libre..

2023-09-03 fin : 2023-09-04 00:00:00. .

1 Place de l’Évêché Musée des Beaux-Arts

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Adult Tours

Every first Sunday of the month.

An hour-long guided tour of 4 of the museum’s key works, one from each collection, chosen by the guide just for you!

Free admission.

Visitas de adultos

El primer domingo de cada mes.

Una visita guiada de una hora a 4 obras clave del museo, una de cada colección, elegidas por el guía para usted

Entrada gratuita.

Besuche Erwachsene

An den ersten Sonntagen des Monats.

Eine knapp einstündige Führung zu vier Hauptwerken des Museums, eines pro Sammlung, die der Führer nur für Sie auswählt!

Freier Eintritt.

