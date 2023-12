BURNS NIGHT – LA NUIT DE BURNS 1 Place de l’Étoile Pouzolles, 25 janvier 2024, Pouzolles.

Pouzolles Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 19:00:00

fin : 2024-01-25

Nous allons commémorer la vie et l’œuvre du poète écossais Robert Burns, né le 25 janvier 1759. Le Souper de Burns réunit de nombreux Écossais chaque année le 25 janvier, jour de sa naissance. Cette célébration fait office de fête nationale depuis deux siècles. Nous allons découvrir cette tradition écossaise à 19h au Café des Allées . Prix : 25€ (Potage traditionnel- Haggis – Fromage- Assortiments de desserts – Whisky écossais inclus ! )

Dans tous les cas, on va déguster ce haggis, plat national que le poète a célébré dans son Ode au Haggis, et son Scotch whisky !… ainsi que par la récitation de plusieurs de ses textes. Le cérémonial suit un ordre strict.

Uniquement sur réservation.

.

1 Place de l’Étoile

Pouzolles 34480 Hérault Occitanie



