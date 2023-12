MUSIC ♪ REDI 1 Place de l’Étoile Pouzolles Catégories d’Évènement: Hérault

Pouzolles MUSIC ♪ REDI 1 Place de l’Étoile Pouzolles, 10 janvier 2024, Pouzolles. Pouzolles Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 20:30:00

fin : 2024-01-10 Tous les mercredis soirs, c’est vous qui chantez au Café des Allées. Prêt !

Découvrez les sensations live de chanter accompagné d’un guitariste talentueux qui possède un très large répertoire de chansons. Une semaine vous chantez, il joue. La semaine d’après…vous chantez, en suivant les paroles sur un écran. Restauration sur place..

Tous les mercredis soirs, c’est vous qui chantez au Café des Allées. Prêt !

Découvrez les sensations live de chanter accompagné d’un guitariste talentueux qui possède un très large répertoire de chansons. Une semaine vous chantez, il joue. La semaine d’après…vous chantez, en suivant les paroles sur un écran. Restauration sur place.

Tous les mercredis soirs, c’est vous qui chantez au Café des Allées. Prêt !

Découvrez les sensations live de chanter accompagné d’un guitariste talentueux qui possède un très large répertoire de chansons. Une semaine vous chantez, il joue. La semaine d’après…vous chantez, en suivant les paroles sur un écran. Restauration sur place. .

1 Place de l’Étoile

Pouzolles 34480 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-13 par OT AVANT-MONTS Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Pouzolles Autres Code postal 34480 Lieu 1 Place de l'Étoile Adresse 1 Place de l'Étoile Ville Pouzolles Departement Hérault Lieu Ville 1 Place de l'Étoile Pouzolles Latitude 43.48312 Longitude 3.27944 latitude longitude 43.48312;3.27944

1 Place de l'Étoile Pouzolles Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouzolles/