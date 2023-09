Exposition de peinture avec l’artiste Emane 1 Place de l’Esplanade Alixan, 1 septembre 2023, Alixan.

Alixan,Drôme

Pour le mois de septembre ainsi que le mois d’octobre, nous accueillons en salle du Conseil de la mairie, l’exposition de l’artiste « Emane ».



Le vernissage de cette exposition se déroulera le vendredi 29 septembre à 19h00



Entrée libre..

2023-09-01 fin : 2023-10-31 . .

1 Place de l’Esplanade Mairie d’Alixan

Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the months of September and October, we welcome the exhibition of the artist « Emane » in the Council Room of the Town Hall.



The opening of this exhibition will take place on Friday September 29 at 7:00 pm



Admission is free.

En septiembre y octubre, acogeremos una exposición del artista « Emane » en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.



La inauguración de esta exposición tendrá lugar el viernes 29 de septiembre a las 19.00 horas



La entrada es gratuita.

Im September und Oktober findet im Ratssaal des Rathauses eine Ausstellung des Künstlers « Emane » statt.



Die Vernissage dieser Ausstellung findet am Freitag, den 29. September um 19.00 Uhr statt



Der Eintritt ist frei.

Mise à jour le 2023-09-15 par Valence Romans Tourisme