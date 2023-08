Soirée concert 1 Place de l’Esplanade Alixan, 26 août 2023, Alixan.

Alixan,Drôme

Le Samedi 26 août se déroulera, sur la Place de la Mairie, une soirée concert animée par « Mister Di’ Box », avec des musiques allant des années 50 à aujourd’hui de 20h30 à 22h30 !



A partir de 18h30 : apéro quizz avec Blind test



Ouvert à tous, gratuit.

2023-08-26 18:30:00 fin : 2023-08-26 . .

1 Place de l’Esplanade Mairie d’Alixan

Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On Saturday August 26, « Mister Di’ Box » will host an evening concert on the Place de la Mairie, with music from the 50s to today, from 8:30 to 10:30 pm!



From 6.30pm: aperitif quiz with blind test



Open to all, free of charge

El sábado 26 de agosto se celebrará un concierto nocturno en la plaza de la Mairie, a cargo de « Mister Di’ Box », con música desde los años 50 hasta nuestros días, de 20.30 a 22.30 horas



A partir de las 18.30 h: aperitivo concurso con prueba a ciegas



Abierto a todos, gratuito

Am Samstag, den 26. August, findet auf dem Rathausplatz ein Konzertabend statt, der von « Mister Di’ Box » moderiert wird. Die Musik reicht von den 50er Jahren bis heute und dauert von 20:30 bis 22:30 Uhr!



Ab 18:30 Uhr: Aperitif-Quiz mit Blind Test



Für alle offen, kostenlos

Mise à jour le 2023-08-23 par Valence Romans Tourisme