Jeu de piste à Alixan en famille (dès 3 ans) 1 Place de l’Esplanade Alixan, 16 août 2023, Alixan.

Alixan,Drôme

NOUVEAU : JEU DE PISTE À ALIXAN



Partez à la découverte du patrimoine d’Alixan avec vos enfants. Ce jeu de piste

vous mènera de manière ludique vers les monuments emblématiques du bourg

pour mieux comprendre l’histoire du village circulaire..

2023-08-16 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-16 . .

1 Place de l’Esplanade Devant la Mairie

Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



NEW : TREASURE HUNT IN ALIXAN



Discover the heritage of Alixan with your children. This treasure hunt

will lead you in a playful way to the emblematic monuments of the village

to better understand the history of the circular village.

NUEVO : BÚSQUEDA DEL TESORO EN ALIXAN



Descubra el patrimonio de Alixan con sus hijos. Esta caza del tesoro

le conducirá de forma lúdica a los monumentos emblemáticos del pueblo

para comprender mejor la historia de la aldea circular.

NEU: SCHNITZELJAGD IN ALIXAN



Gehen Sie mit Ihren Kindern auf Entdeckungsreise durch das Kulturerbe von Alixan. Diese Schnitzeljagd

führt Sie auf spielerische Weise zu den symbolträchtigen Bauwerken des Dorfes

um die Geschichte des kreisförmigen Dorfes besser zu verstehen.

Mise à jour le 2023-05-24 par Valence Romans Tourisme