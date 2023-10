Animations à la Maison des Vins à Bourg 1 place de l’Eperon Bourg, 14 décembre 2023, Bourg.

Bourg,Gironde

Le Syndicat Viticoles des Côtes de Bourg organise une animation, en présence de viticulteurs et de produits gastronomiques avec un chocolatier et des bouchées faites par un cuisinier, mais aussi des crémants et des magnums de l’appellation.

Places limitées et réservations souhaitées sur boutique@cotes-de-bourg.com.

2023-12-14 fin : 2023-12-14 21:00:00. EUR.

1 place de l’Eperon Maison des Vins des Côtes de Bourg

Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Syndicat Viticoles des Côtes de Bourg is organizing an event featuring winegrowers and gastronomic products, with a chocolatier and appetizers made by a chef, as well as Crémants and magnums from the appellation.

Places are limited and reservations are recommended at boutique@cotes-de-bourg.com

El Syndicat Viticoles des Côtes de Bourg organiza una manifestación de viticultores y productos gastronómicos, con un chocolatero y aperitivos elaborados por un chef, así como crémants y magnums de la denominación.

Las plazas son limitadas y se recomienda reservar en boutique@cotes-de-bourg.com

Das Syndicat Viticoles des Côtes de Bourg organisiert eine Animation, bei der Winzer anwesend sind und gastronomische Produkte mit einem Chocolatier und von einem Koch hergestellten Häppchen, aber auch Crémants und Magnums der Appellation angeboten werden.

Begrenzte Plätze und Reservierungen erwünscht unter boutique@cotes-de-bourg.com

Mise à jour le 2023-10-27 par Bourg Cubzaguais Tourisme