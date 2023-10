Instant Malbec avec les Côtes de Bourg 1 Place de l’Éperon Bourg, 19 octobre 2023, Bourg.

Bourg,Gironde

La Boutique de la Maison des Vins des Côtes de Bourg vous accueille le jeudi 19 octobre de 19h à 21h pour découvrir les cuvées Malbec de l’appellation.

Au programme : rencontres et dégustations avec les Vignerons !

Lors de cette soirée, une remise exceptionnelle de 10% sera appliquée sur tous les vins de la Boutique..

1 Place de l’Éperon

Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Boutique de la Maison des Vins des Côtes de Bourg welcomes you on Thursday October 19th from 7pm to 9pm to discover the appellation’s Malbec cuvées.

On the program: meetings and tastings with the winemakers!

During the evening, an exceptional 10% discount will be applied to all Boutique wines.

La tienda de la Maison des Vins des Côtes de Bourg estará encantada de recibirle el jueves 19 de octubre de 19:00 a 21:00 para descubrir las cuvées de Malbec de la denominación.

En el programa: encuentros y degustaciones con los viticultores

Durante la velada, se aplicará un descuento excepcional del 10% a todos los vinos de la Boutique.

Die Boutique des Maison des Vins des Côtes de Bourg empfängt Sie am Donnerstag, den 19. Oktober von 19.00 bis 21.00 Uhr, um die Malbec-Cuvées der Appellation zu entdecken.

Auf dem Programm stehen Begegnungen und Verkostungen mit den Winzern!

An diesem Abend wird ein außergewöhnlicher Rabatt von 10 % auf alle Weine der Boutique gewährt.

