Visite commentée de Bourg & des cuves troglodytiques 1 place de l’Eperon Bourg, 4 juillet 2023, Bourg.

Bourg,Gironde

Suivez le guide au départ de l’Office de Tourisme de Bourg classé « Village ancien ».

Cette ravissante cité bâtie sur un piton rocheux ceinturé de remparts moyennageux a tout pour séduire. Ses ruelles étroites et pittoresques dévalent vers le port par la Porte de la Mer, la Gouttinière, ou l’escalier du Roy.

Au centre ville, vous découvrirez la Halle, l’Hôtel de la Jurade, le Château de la Citadelle (Chartreuse du XVIIIème), le musée hippomobile, l’écomusée ainsi que le Lavoir construit en 1828. et entrez dans l’une des cuves à pétrole construites pendant la Seconde Guerre mondiale, directement dans les falaises de la ville.

Durée de la visite environ 1h30..

2023-07-04 fin : 2023-07-04 . EUR.

1 place de l’Eperon Au départ de l’Office de Tourisme

Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Follow the guide on foot and discover the lovely village on Bourg. For one hour, follow remparts, dominate the Dordogne, walk in the park of the citadel, discover the wash house or the houses of the 18th century.

Siga la guía de la Oficina de Turismo de Bourg, clasificada como « Pueblo antiguo ».

Esta encantadora ciudad, construida sobre un promontorio rocoso rodeado de murallas medievales, tiene todo lo que se puede desear. Sus callejuelas estrechas y pintorescas conducen al puerto por la Porte de la Mer, la Gouttinière y la Escalier du Roy.

En el centro de la ciudad, descubrirá el mercado cubierto, el Hôtel de la Jurade, el Château de la Citadelle (cartuja del siglo XVIII), el museo de coches de caballos, el ecomuseo y el lavadero construido en 1828. También podrá ver uno de los depósitos de petróleo construidos durante la Segunda Guerra Mundial, directamente en los acantilados de la ciudad.

La visita dura aproximadamente una hora y media.

Folgen Sie dem Reiseführer zu FuB und entdecken Sie das Dorf von Bourg. Während einer Stunde, gehen Sie an der Befestigungsanlage entlang, beherrschen Sie die Dordogne, gehen Sie im Park der Festung spazieren, entdecken Sie das Waschhaus oder die Häuser des 18. Jahrhunderts.

Mise à jour le 2023-06-28 par Bourg Cubzaguais Tourisme