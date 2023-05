Randonnée semi-nocturne 1 Place de l’Église, 26 mai 2023, Vineuil.

Vineuil,Indre

Marche avec ravitaillement sur les 2 parcours (8 et 11 km) suivie d’un repas à l’arrivée..

Vendredi 2023-05-26 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-26 . 10 EUR.

1 Place de l’Église

Vineuil 36110 Indre Centre-Val de Loire



Walk with refreshments on the 2 courses (8 and 11 km) followed by a meal at the finish.

Caminata con avituallamiento en los 2 recorridos (8 y 11 km) seguida de una comida en la meta.

Wanderung mit Verpflegung auf den beiden Strecken (8 und 11 km) und anschließendem Essen am Ziel.

Mise à jour le 2023-05-22 par BERRY