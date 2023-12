Spectacle « Dompteurs d’émotions » 1, place de l’église Sougy-sur-Loire, 16 octobre 2024, Sougy-sur-Loire.

Sougy-sur-Loire Nièvre

16:00:00

fin : 2024-10-16

Spectacle jeune public par la Compagnie Jarnicoton

Venez découvrir « Le CiRQue MiNiMuM » !

Un spectacle unique où le plus grand dompteur de tous les temps, Olibrius MACADAM, et son assistant Johnny BISCOTT, vont tenter l’exploit d’apprivoiser les émotions les plus féroces !

Le fouet aura-t-il raison des sentiments les plus incontrôlables ?

Sous vos yeux ébahis, nos héros vont libérer ces émotions jusque-là solidement enfermées dans leur cage !

Mais dompter l’indomptable peut s’avérer périlleux et réserver bien des surprises…

Espace Elodie

Sougy-sur-Loire 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



