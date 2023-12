Concert « Koma » 1, place de l’église Sougy-sur-Loire, 13 avril 2024, Sougy-sur-Loire.

Sougy-sur-Loire Nièvre

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

Koma Idyllique Rock (le KIR)

Groupe de cover Rock qui dégoupille des titres de la chanson française en version rock à leur sauce musicale avec les presque bonnes notes et les presque bonnes paroles … mais comme dirait Fred, le chanteur, « on s’en balec … on fait du Wook and Wool !!! »

Sébastien Lorenzi : Guitariste

Romain Bernardo : Bassiste/Choriste

Stéphane Kassel : Batteur/Choriste

Fred Mériguet : Guitariste/Chanteur

1, place de l’église Espace Elodie

Sougy-sur-Loire 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



