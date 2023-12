Théâtre « Zithromax » 1, place de l’église Sougy-sur-Loire, 2 mars 2024, Sougy-sur-Loire.

Sougy-sur-Loire Nièvre

Début : 2024-03-02 20:00:00

Pièce de théâtre tirée de faits réels sur l’univers de l’hôpital durant la crise sanitaire. Cette pièce à la fois tragique et comique, relate toutes les difficultés des soignants mais aussi l’entraide dont ils font preuve au quotidien pour aider les autres.

« Je suis âgée de 26 ans lorsque l’épidémie de COVID-19 sévit au début de l’année 2020, alors apprentie à l’école supérieure des comédiens par alternance (ESCA), je joue chaque soir un spectacle quand tout à coup notre vie à tous bascule avec le confinement et tout ce que cela engendre. L’appel au soignant du 29 mars 2020 par l’APHP m’interpelle.

Comédienne à plein temps depuis bientôt deux ans mais infirmière de formation, il me parait impossible de ne pas me manifester et aider mes anciens collègues. Je décide alors de prêter main forte aux soignants : regagner Paris et mon studio et quitter mon compagnon qui rejoindra sa fille.

Une période forte dans la vie de chacun, une période qui change une partie de ma vie, une parole de soignant qui veut être entendue…Je fais de cette expérience un récit d’une réalité qui souhaite être partagée. »

Juliette Maurice : Metteuse en scène

1, place de l’église Espace Elodie

Sougy-sur-Loire 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



