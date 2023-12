Concert « Nash » 1, place de l’église Sougy-sur-Loire, 17 février 2024, Sougy-sur-Loire.

Sougy-sur-Loire Nièvre

Début : 2024-02-17 20:00:00

fin : 2024-02-17

Ils reviennent !

Composé de 3 musiciens chanteurs et multi-instrumentistes, Nash nous offre une formule «POWER TRIO» : guitare-basse-batterie.

Des sonorités aussi bien chaleureuses et mélodiques en mêlant la guitare acoustique aux percussions et au ukulélé. que modernes et énergiques en alliant avec brio les pads électroniques et les samples au son de la guitare électrique avec des envolées lyriques maîtrisées.

Ces 3 musiciens professionnels, forts d’une grande expérience de la musique et de la scène distillent une musique de qualité avec une justesse dans l’interprétation et un rapport très chaleureux avec son public.

1, place de l’église Espace Elodie

Sougy-sur-Loire 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



