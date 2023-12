Musique Tzigane « Ladislava » 1, place de l’église Sougy-sur-Loire, 13 janvier 2024, Sougy-sur-Loire.

Elle aux chants et lui aux cordes, ils vous feront découvrir l’Histoire de la musique tzigane, ses racines et ses branches. Le répertoire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est se mêle aux grands classiques du jazz manouche. Brassens, Montand ou encore Piaf sont réinventés, accompagnés de compositions originales.

Depuis 2014, Ladislava dépayse son public, lui proposant un voyage de la France aux Balkans.

Son objectif : vous faire (re)découvrir ces morceaux d’ici et d’ailleurs, atemporels et sans frontière. Et demain, la p’tite roulotte de Ladislava sera déjà partie rouler sa bosse sur d’autres chemins…

En 2011, Olivier et Emmanuelle se rencontrent au conservatoire de Nancy. Séduits par l’univers musical de l’autre, ils composent un répertoire autour de leur passion commune : les musiques slaves et tziganes. LADISLAVA, c’est le nom qu’il donnent à leur duo en 2014. Le groupe se produit dans de nombreuses villes du Grand Est, allant jusqu’à organiser un festival en 2017 : Bohème Rhapsody.

Depuis 2018, LADISLAVA étend son rayonnement à un niveau national avec Histoire de la musique tzigane, spectacle mêlant musique, conte, danse et vidéo.

Emmanuelle LOMBARD : Chant, clarinette et récit / Autrice et compositrice

Olivier LOMBARD : Guitares / Arrangeur

Valentin THIEBAUT : Créateur du film d’animation

Marie PAYRE : Autrice du récit

Jean-Paul CERVIGNY : Décor

Inès KAFFEL : Administration

1, place de l’église Espace Elodie

