Visite de la Collègiale de Saint Germain Les Belles et de son patrimoine 1, place de l’église Saint-Germain-les-Belles, 15 juillet 2023, Saint-Germain-les-Belles.

Saint-Germain-les-Belles,Haute-Vienne

Visites de la Collégiale de Saint-Germain-Les-Belles : Visite commentée de l’église collégiale du XIXème siècle. Visite de l’intérieur, accès aux fortifications inspirées de celles du Palais des Papes à Avignon. Visite de la salle capitulaire, salle des gardes, chemin de ronde, clocher, avec sa grosse cloche du 18ème siècle et sa charpente remarquable et vue panoramique sur les vieux quartiers de St Germain les Belles. Au cours de cette visite commentée rappel historique concernant les grands personnages qui ont marqué l’Histoire de notre village, les Papes d’Avignon, Clément VI et Grégoire XI, le roi Henri IV et Pie VII et Napoléon… gratuit pour les – 15 ans.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 16:00:00. .

1, place de l’église

Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Tours of the Collegiate Church of Saint-Germain-Les-Belles: Guided tour of the 19th-century collegiate church. Visit the interior, accessing the fortifications inspired by those of the Palais des Papes in Avignon. Visit the chapter house, guard room, parapet walk, bell tower, with its large 18th-century bell and remarkable roof structure, and panoramic view of the old quarters of St Germain les Belles. During this guided tour, you’ll learn about the great figures who have marked the history of our village: the Popes of Avignon, Clement VI and Gregory XI, King Henri IV and Pius VII and Napoleon… free for children under 15

Visitas a la Colegiata de Saint-Germain-Les-Belles: Visita guiada a la colegiata del siglo XIX. Visita del interior, acceso a las fortificaciones inspiradas en las del Palacio de los Papas de Aviñón. Visita de la sala capitular, de la sala de guardia, de la pasarela cubierta, del campanario, con su gran campana del siglo XVIII y la notable estructura del tejado, y vista panorámica del casco antiguo de St Germain les Belles. Durante esta visita guiada, recordará las grandes figuras que han marcado la historia de nuestro pueblo: los Papas de Aviñón, Clemente VI y Grégoire XI, los reyes Enrique IV y Pío VII y Napoleón… Gratis para menores de 15 años

Führungen durch die Stiftskirche von Saint-Germain-Les-Belles: Kommentierte Besichtigung der Stiftskirche aus dem 19. Jahrhundert. Besichtigung des Innenraums, Zugang zu den Befestigungsanlagen, die von denen des Papstpalastes in Avignon inspiriert sind. Besichtigung des Kapitelsaals, des Wächterraums, des Wehrgangs, des Glockenturms mit seiner großen Glocke aus dem 18. Jahrhundert und seinem bemerkenswerten Gebälk sowie Panoramablick auf die Altstadt von St Germain les Belles. Im Laufe dieser kommentierten Besichtigung werden Sie an die großen Persönlichkeiten erinnert, die die Geschichte unseres Dorfes geprägt haben: die Päpste von Avignon, Clemens VI. und Gregor XI., König Heinrich IV. und Pius VII. und Napoleon… Kostenlos für Kinder unter 15 Jahren

