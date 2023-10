Activité « Les histoires à bricoler » à Saint-Christoly 1, place de l’église Saint-Christoly-de-Blaye, 18 octobre 2023, Saint-Christoly-de-Blaye.

Saint-Christoly-de-Blaye,Gironde

« Les histoires à bricoler » sont sur le thème de la grenouille!

La séance commence par la lecture de plusieurs albums jeunesse ayant en commun les grenouilles. Il se poursuit par un atelier créatif qui consiste à réaliser une grenouille en papier…. qui tire la langue!

Animation s’adressant aux enfants dès 4 ans..

1, place de l’église Bibliothèque Municipale La Source

Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine



frogs are the theme of « Les histoires à bricolerie »!

The session begins with the reading of several children’s albums with frogs in common. It continues with a creative workshop to make a paper frog…. that sticks its tongue out!

For children aged 4 and over.

los « cuentos para juguetear » giran en torno al tema de las ranas

La sesión comienza con la lectura de varios libros infantiles sobre ranas. Continúa con un taller creativo para hacer una rana de papel…. ¡que saca la lengua!

Para niños a partir de 4 años.

in « Geschichten zum Basteln » geht es um Frösche!

Die Stunde beginnt mit der Lektüre mehrerer Kinderbücher, die Frösche zum Thema haben. Anschließend wird ein kreativer Workshop angeboten, in dem ein Papierfrosch…. wird, der die Zunge herausstreckt!

Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab 4 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Blaye