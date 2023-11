Exposition de Werner Van Hoylandt 1 Place de l’église Saint-Céré, 27 octobre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Peintre réaliste, Werner Van Hoylandt maîtrise parfaitement aussi bien la technique de la peinture à l’huile que l’aquarelle ou la tempera. Il est aussi le maître incontesté du trompe-l’œil qu’il exerce avec humour et dérision..

Dimanche 2023-10-27 10:00:00 fin : 2024-01-02 12:00:00. EUR.

1 Place de l’église Restaurant Le Puymule

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



A realist painter, Werner Van Hoylandt is a master of oil, watercolor and tempera. He is also the undisputed master of trompe-l’il, which he practices with humor and derision.

Pintor realista, Werner Van Hoylandt es un maestro del óleo, la acuarela y el temple. También es el maestro indiscutible del trompe-l’il, que utiliza con humor y sorna.

Werner Van Hoylandt ist ein realistischer Maler, der sowohl die Öl- als auch die Aquarell- und Temperatechnik perfekt beherrscht. Er ist auch der unbestrittene Meister der Trompe-l’il-Malerei, die er mit Humor und Spott betreibt.

