Marché de Noël à Pezou 1 Place de l’Église Pezou, 15 décembre 2023, Pezou.

Pezou,Loir-et-Cher

Venez faire le plein d’idées cadeaux au marché de Noël de Pezou !.

Vendredi 2023-12-15 16:00:00 fin : 2023-12-15 20:00:00. .

1 Place de l’Église

Pezou 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Come and stock up on gift ideas at the Pezou Christmas market!

Venga a comprar regalos al mercado navideño de Pezou

Holen Sie sich auf dem Weihnachtsmarkt in Pezou viele Geschenkideen!

Mise à jour le 2023-11-13 par OT de Vendome – Territoires Vendomois