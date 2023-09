Concert » Requiem de Mozart » 1 place de l’église Moirax Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Moirax Concert » Requiem de Mozart » 1 place de l’église Moirax, 8 octobre 2023, Moirax. Moirax,Lot-et-Garonne Ensemble vocal Accords et Âmes, » Requiem de Mozart « ..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

1 place de l’église À l’église Notre Dame

Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Ensemble vocal Accords et Âmes, « Mozart Requiem ». Conjunto vocal Accords et Âmes, « Réquiem de Mozart ». Vokalensemble Accords et Âmes, « Requiem von Mozart ». Mise à jour le 2023-09-19 par OT Destination Agen Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Moirax Autres Lieu 1 place de l’église Adresse 1 place de l’église À l'église Notre Dame Ville Moirax Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville 1 place de l’église Moirax latitude longitude 44.141456;0.608347

1 place de l’église Moirax Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moirax/