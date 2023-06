Concert Natacha Triadou 1 place de l’église Moirax, 9 juillet 2023, Moirax.

Moirax,Lot-et-Garonne

Concert de Natacha Triadou. Voyage musical commenté avec des œuvres de Bach, Locatelli, Albeniz, Biber, Paganini….

2023-07-09 fin : 2023-07-09 . EUR.

1 place de l’église Eglise Notre Dame

Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Concert by Natacha Triadou. A musical journey with commentary, featuring works by Bach, Locatelli, Albeniz, Biber, Paganini…

Concierto de Natacha Triadou. Un viaje musical comentado con obras de Bach, Locatelli, Albeniz, Biber, Paganini…

Konzert von Natacha Triadou. Kommentierte musikalische Reise mit Werken von Bach, Locatelli, Albeniz, Biber, Paganini…

