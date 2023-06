CYRANO 1 Place de l’Église Ligny-en-Barrois, 30 juin 2023, Ligny-en-Barrois.

1936, l’Espagne se crispe et se laisse gangréner par les idées autoritaires de Rome et Berlin. Bien qu’à l’aube d’un conflit fratricide, un amour à deux visages né sous la lumière réconfortante de la Lune. L’une face est belle mais sans esprit, l’autre bien que laide brille par son intelligence et ses mots… Face à ces deux moitiés, Roxane qui fuit les avances d’un officier franquiste, se laisse emporter par la fièvre d’une relation épistolaire sans égale.

Venez redécouvrir le chef-d’œuvre de Rostand, transposé en pleine guerre civile espagnole. Une tragi-comédie épique où les rires et les larmes s’entremêlent dans un duel virevoltant à un rythme effréné !

Au programme : 11 comédiens, une vingtaine de costumes différents, des décors riches et animés, des scènes d’escrime et une utilisation de techniques de vidéoprojection afin d’offrir une plus grande immersion aux spectateurs. Venez nombreux pour vivre un moment haut en couleur et en émoi… Cyrano : un spectacle qui a du PANACHE !

Durée environ 2H. Tout public. Réservation conseillée.. Tout public

Vendredi 2023-06-30 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-30 . 0 EUR.

1 Place de l’Église Église Notre-Dame des Vertus

Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est



in 1936, Spain was becoming tense and infected by the authoritarian ideas of Rome and Berlin. On the eve of a fratricidal conflict, a two-faced love story is born under the comforting light of the moon. One side is beautiful but witless, the other, though ugly, shines with intelligence and words… Faced with these two halves, Roxane, fleeing the advances of a Franco officer, is carried away by the fever of an unparalleled epistolary relationship.

Come and rediscover Rostand?s masterpiece, transposed to the midst of the Spanish Civil War. An epic tragi-comedy where laughter and tears intertwine in a fast-paced duel!

On the program: 11 actors, some twenty different costumes, richly animated sets, fencing scenes and the use of video-projection techniques to offer greater immersion for spectators. Come one, come all for a colorful and exciting experience… Cyrano: a show with PANACHE!

Duration approx. 2 hours. All audiences. Reservations recommended.

en 1936, España se tensa y se deja violar por las ideas autoritarias de Roma y Berlín. En vísperas de un conflicto fratricida, nace un amor con dos caras bajo la reconfortante luz de la luna. Una de las caras es bella pero sin ingenio, mientras que la otra, aunque fea, brilla por su inteligencia y sus palabras… Frente a estas dos mitades, Roxane, que huye de las insinuaciones de un oficial franquista, se deja llevar por la fiebre de una relación epistolar sin parangón.

Venga a redescubrir la obra maestra de Rostand, ambientada en plena Guerra Civil española. Una tragicomedia épica en la que risas y lágrimas se entrecruzan en un duelo trepidante y vertiginoso

En el programa: 11 actores, una veintena de trajes diferentes, decorados ricamente animados, escenas de esgrima y el uso de técnicas de proyección de vídeo para sumergir al público. Vengan todos a vivir una experiencia colorista y emocionante… Cyrano: ¡un espectáculo que es un PANACHE!

Duración aproximada: 2 horas. Todos los públicos. Se recomienda reservar.

1936: Spanien verkrampft sich und wird von den autoritären Ideen Roms und Berlins beherrscht. Obwohl ein Bruderkonflikt bevorsteht, entsteht unter dem tröstlichen Licht des Mondes eine Liebe mit zwei Gesichtern. Die eine Seite ist schön, aber geistlos, die andere, wenn auch hässlich, glänzt durch Intelligenz und Worte… Roxane, die vor den Annäherungsversuchen eines Franco-Offiziers flieht, lässt sich vom Fieber einer unvergleichlichen Brieffreundschaft mitreißen.

Entdecken Sie Rostands Meisterwerk neu, das in den spanischen Bürgerkrieg versetzt wurde. Eine epische Tragikomödie, in der sich Lachen und Weinen in einem rasanten Duell vermischen!

Auf dem Programm stehen elf Schauspieler, zwanzig verschiedene Kostüme, ein reiches und animiertes Bühnenbild, Fechtszenen und der Einsatz von Videoprojektionstechniken, um den Zuschauern ein tieferes Eintauchen in die Geschichte zu ermöglichen. Kommen Sie zahlreich, um einen farbenfrohen und aufregenden Moment zu erleben… Cyrano: Eine Show mit PANACHE!

Dauer ca. 2 Stunden. Für alle Altersgruppen. Reservierung empfohlen.

