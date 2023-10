RANDONNÉE, CLAUDIA ET SES CLAUDIETTES LE RETOUR 1 place de l’église La Bretonnière-la-Claye, 15 octobre 2023, La Bretonnière-la-Claye.

La Bretonnière-la-Claye,Vendée

Randonnée, Claudia et des Claudiettes le retour. Parcours au choix 5 ou 10 km. Echauffements et étirements avec Claudia..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

1 place de l’église Salle des fêtes Eugène Feron

La Bretonnière-la-Claye 85320 Vendée Pays de la Loire



Hiking, Claudia and des Claudiettes return. Choice of 5 or 10 km route. Warm-up and stretching with Claudia.

Senderismo, Claudia y la vuelta de las Claudiettes. Elección de ruta de 5 o 10 km. Calentamiento y estiramientos con Claudia.

Wanderung, Claudia und des Claudiettes die Rückkehr. Strecke nach Wahl 5 oder 10 km. Aufwärmen und Stretching mit Claudia.

Mise à jour le 2023-10-11 par Vendée Expansion