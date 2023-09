La petite année et le bretzel du Nouvel An 1 place de l’église Kutzenhausen, 28 décembre 2023, Kutzenhausen.

Kutzenhausen,Bas-Rhin

Visite guidée sur les traditions et rites ancestraux liés au passage de la nouvelle année. Préparation et dégustation du traditionnel bretzel brioché du Nouvel An par le boulanger Daniel Hoeltzel..

2023-12-28 fin : 2023-12-28 18:00:00. EUR.

1 place de l’église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est



Guided tour on the traditions and ancestral rites related to the passage of the new year. Preparation and tasting of the traditional New Year’s pretzel brioche by the baker Daniel Hoeltzel.

Visita guiada sobre las tradiciones y ritos ancestrales relacionados con el paso del Año Nuevo. Preparación y degustación del tradicional brioche pretzel de Año Nuevo por el panadero Daniel Hoeltzel.

Führung zu den althergebrachten Traditionen und Riten, die mit dem Übergang ins neue Jahr verbunden sind. Zubereitung und Verkostung der traditionellen Neujahrsbrezel (bretzel brioché) durch den Bäcker Daniel Hoeltzel.

Mise à jour le 2023-09-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte