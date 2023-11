Visite guidée sur le passage à la Nouvelle Année 1 place de l’Église Kutzenhausen, 28 décembre 2023, Kutzenhausen.

Kutzenhausen,Bas-Rhin

Pour tout comprendre des rites ancestraux liés au passage de la nouvelle année….

2023-12-28 fin : 2023-12-29 . EUR.

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est



To understand all the ancestral rites linked to the passage of the New Year…

Descúbralo todo sobre los ritos ancestrales asociados a la llegada del Año Nuevo…

Um alles über die uralten Riten zu verstehen, die mit dem Übergang ins neue Jahr verbunden sind…

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte