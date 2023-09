Conte de Noël et Atelier Créatif 1 place de l’Église Kutzenhausen, 17 décembre 2023, Kutzenhausen.

Kutzenhausen,Bas-Rhin

Découvrez la magie de Noël à la Maison Rurale lors d’une après-midi animée ! Profitez d’une visite guidée, d’une conte de Noël familial, et d’un atelier créatif. Réservation obligatoire pour l’atelier créatif..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est



Discover the magic of Christmas at the Maison Rurale during a lively afternoon! Enjoy a guided tour, a family Christmas story and a creative workshop. Reservations required for the creative workshop.

Descubra la magia de la Navidad en la Maison Rurale durante una animada tarde Disfrute de una visita guiada, un cuento de Navidad en familia y un taller creativo. Imprescindible reservar para el taller creativo.

Entdecken Sie den Zauber von Weihnachten im Maison Rurale an einem lebhaften Nachmittag! Genießen Sie eine Führung, ein Familienweihnachtsmärchen und einen Kreativworkshop. Für den Kreativworkshop ist eine Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte