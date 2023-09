Mercredi des enfants 1 place de l’Église Kutzenhausen, 6 décembre 2023, Kutzenhausen.

Kutzenhausen,Bas-Rhin

Découverte de l’exposition « De Crèche en Crèche. Atelier pâtisserie Mannele et gouter. Sur inscription..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 17:00:00. EUR.

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est



Discover the exhibition « De Crèche en Crèche. Mannele pastry workshop and snack. Registration required.

Descubra la exposición « De Crèche en Crèche ». Taller de repostería Mannele y merienda. Inscripción obligatoria.

Entdeckung der Ausstellung « Von Krippe zu Krippe ». Mannele-Backworkshop und Nachmittagsimbiss. Auf Anmeldung.

