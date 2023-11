Exposition : Exposition de crèche et crèche 1 place de l’Église Kutzenhausen, 26 novembre 2023, Kutzenhausen.

Kutzenhausen,Bas-Rhin

Immersion dans l’univers fascinant des crèches à travers le monde. Explorez l’histoire captivante de ces représentations de la nativité et plongez-vous dans la richesse culturelle et artistique qui les caractérise..

2023-11-26 fin : 2023-12-26 17:00:00. EUR.

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est



Immerse yourself in the fascinating world of nativity scenes. Explore the captivating history of these representations of the nativity and immerse yourself in the cultural and artistic richness that characterizes them.

Sumérjase en el fascinante mundo de los belenes de todo el mundo. Explore la cautivadora historia de estas representaciones del Nacimiento y sumérjase en la riqueza cultural y artística que las caracteriza.

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Krippen auf der ganzen Welt. Erforschen Sie die fesselnde Geschichte dieser Darstellungen der Geburt Christi und tauchen Sie ein in den kulturellen und künstlerischen Reichtum, der sie auszeichnet.

Mise à jour le 2023-10-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte