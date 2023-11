Conférence sur le commerce équitable 1 place de l’Église Kutzenhausen, 26 novembre 2023, Kutzenhausen.

Kutzenhausen,Bas-Rhin

Conférence sur le commerce équitable par la Boutique du Monde de Haguenau.

Stand de la Boutique du Monde pour le commerce équitable de 14h à 18h..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est



Conference on fair trade by Haguenau’s Boutique du Monde.

Boutique du Monde fair trade stand from 2pm to 6pm.

Conferencia sobre comercio justo a cargo de la Boutique du Monde de Haguenau.

Stand de comercio justo de la Boutique du Monde de 14:00 a 18:00.

Vortrag über fairen Handel von der Boutique du Monde in Haguenau.

Stand der Boutique du Monde für fairen Handel von 14 bis 18 Uhr.

