Chasse aux trésors de Noël : Pêcher mignon du Nouvel An 1 place de l’Église Kutzenhausen, 25 novembre 2023, Kutzenhausen.

Kutzenhausen,Bas-Rhin

Relevez les indices pour compléter la question à trous dont la réponse vous servira de trésor. Courez ensuite à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt pour le partager. Une surprise vous attend !.

2023-11-25 fin : 2024-01-06 20:00:00. 0 EUR.

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est



Find the clues to complete the cloze question, the answer to which will serve as your treasure. Then run to the Maison Rurale de l’Outre-Forêt to share it. A surprise awaits you!

Encuentra las pistas para completar la pregunta cloze, cuya respuesta te servirá de tesoro. Entonces, corre a la Maison Rurale de l’Outre-Forêt para compartirlo. ¡Te espera una sorpresa!

Sammeln Sie die Hinweise, um die Lückenfrage zu vervollständigen, deren Antwort Ihnen als Schatz dient. Laufen Sie anschließend zum Maison Rurale de l’Outre-Forêt, um ihn zu teilen. Eine Überraschung wartet auf Sie!

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte