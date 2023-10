La forge en action 1 place de l’Église Kutzenhausen, 22 octobre 2023, Kutzenhausen.

Kutzenhausen,Bas-Rhin

Observez le métal rougir sous le marteau et l’enclume, échangez avec les forgerons sur ce métier passionnant. Une expérience unique à ne pas manquer !.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 18:00:00. EUR.

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est



Watch the metal redden under the hammer and anvil, and talk to the blacksmiths about this fascinating craft. A unique experience not to be missed!

Observe cómo enrojece el metal bajo el martillo y el yunque, y hable con los herreros sobre este fascinante oficio. Una experiencia única que no debe perderse

Beobachten Sie, wie das Metall unter Hammer und Amboss rot wird, und tauschen Sie sich mit den Schmieden über diesen spannenden Beruf aus. Ein einzigartiges Erlebnis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de tourisme de l’Alsace Verte