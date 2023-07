Projection du documentaire « L’Arche » 1 place de l’Église Kutzenhausen, 15 octobre 2023, Kutzenhausen.

Kutzenhausen,Bas-Rhin

À 16h : projection du documentaire « L’Arche », en présence de Louis AMANN. Démonstration de marqueterie toute l’après-midi..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est



4pm: screening of the documentary « L’Arche », in the presence of Louis AMANN. Marquetry demonstration all afternoon.

A las 16 h: proyección del documental « L’Arche », en presencia de Louis AMANN. Demostración de marquetería durante toda la tarde.

Um 16 Uhr: Vorführung des Dokumentarfilms « L’Arche », in Anwesenheit von Louis AMANN. Den ganzen Nachmittag über Vorführung von Intarsienarbeiten.

