Visite guidée sensorielle et pressurage des pommes 1 place de l’Église Kutzenhausen, 8 octobre 2023, Kutzenhausen.

Kutzenhausen,Bas-Rhin

Après-midi autour de la pomme, fruit emblématique de nos vergers. Broyage et pressage de pommes suivie d’une dégustation du jus tout frais et visite guidée sensorielle..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. EUR.

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est



Afternoon around the apple, emblematic fruit of our orchards. Crushing and pressing of apples followed by a tasting of the fresh juice and a sensory tour.

Una tarde dedicada a las manzanas, la fruta emblemática de nuestros huertos. Trituración y prensado de manzanas seguido de una degustación de zumo fresco y una visita sensorial guiada.

Nachmittag rund um den Apfel, die emblematische Frucht unserer Obstgärten. Zerkleinern und Pressen von Äpfeln, gefolgt von einer Verkostung des frisch gepressten Saftes und einer sensorischen Führung.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de tourisme de l’Alsace Verte