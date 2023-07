Visite guidée sensorielle et débitage du chou à choucroute 1 place de l’Église Kutzenhausen, 1 octobre 2023, Kutzenhausen.

Kutzenhausen,Bas-Rhin

À 15h, visite guidée sensorielle de la Maison Rurale. À 16h, débitage du chou à choucroute et mise en tonnelet. Démonstration de marqueterie tout au long de l’après-midi..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 18:00:00. EUR.

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est



At 3pm, sensory guided tour of the Maison Rurale. At 4pm, cutting of the cabbage for sauerkraut and putting in barrels. Demonstration of marquetry throughout the afternoon.

A las 15 h, visita sensorial de la Maison Rurale. A las 16.00 h, corte de la col fermentada e introducción en barriles. Demostraciones de marquetería durante toda la tarde.

Um 15 Uhr, geführte sensorische Besichtigung des Landhauses. Um 16 Uhr: Schneiden des Sauerkrautkohls und Abfüllen in Fässer. Den ganzen Nachmittag über Vorführung von Intarsienarbeiten.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de tourisme de l’Alsace Verte