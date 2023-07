Exposition de marqueterie 1 place de l’Église Kutzenhausen, 16 septembre 2023, Kutzenhausen.

Kutzenhausen,Bas-Rhin

Le club de marqueterie des Amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt fête ses 20 ans et vous présente les travaux réalisés tout au long de l’année par ses membres. Démonstration tous les dimanches après-midi..

2023-09-16 fin : 2023-09-30 18:00:00. EUR.

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est



Les Amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt marquetry club celebrates its 20th anniversary with a showcase of its members’ work throughout the year. Demonstrations every Sunday afternoon.

El club de marquetería de los Amigos de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt celebra su 20 aniversario y le mostrará los trabajos realizados por sus miembros a lo largo del año. Demostraciones todos los domingos por la tarde.

Der Intarsienklub der Freunde des Maison Rurale de l’Outre-Forêt feiert sein 20-jähriges Bestehen und präsentiert Ihnen die Arbeiten, die im Laufe des Jahres von seinen Mitgliedern angefertigt wurden. Vorführungen jeden Sonntagnachmittag.

